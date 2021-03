‘Las críticas me valen mad…’: ‘Canelo’

Los duros comentarios que Saúl Álvarez ha recibido a lo largo de su carrera parecen no debilitarlo, sino todo lo contrario.

Esto quedó en claro de la propia voz del boxeador, quien aseguró no prestar atención a los ataques que recibe de algunos periodistas y de muchos aficionados.

«El otro día lo dije, me critican por todo y nunca los tengo contentos. Que porque si gano rápido, que porque me voy a decisión, que si peleo con este o con el otro. La verdad a mí me vale madres», dijo el tapatío a DAZN.

Recientemente estas críticas subieron como la espuma tras vencer al turco Avni Yildirim en tres rounds, pues se consideró que peleó ante un rival cómodo.

Ahora lo que sigue para el mexicano es enfrentarse al británico Billy Joe Saunders en mayo, en donde expondrá sus títulos supermedianos de la AMB y CMB, así como también el The Ring Magazine.

