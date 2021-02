Despiden al árbitro Adalid Maganda

CIUDAD DE MÉXICO.- Se terminó la era de Adalid Maganda en la Liga MX. En entrevista con Marca Claro, el árbitro mexicano reveló haber sido despedido en su visita a la Federación Mexicana de Futbol, luego de que no había sido programado desde la jornada 1 del Guard1anes 2021, cuando dirigió el Toluca-Querétaro.

Maganda dio detalles de cómo se dieron las cosas y apuntó que Arturo Brizio, Presidente de la Comisión de Arbitraje, no estuvo presente en la reunión, pero sí sus abogados.

«(Brizio) no se presentó, nada más los abogados, son los que me llamaron para ver mi partido y ahí aprovecharon. Eso fue un plan con maña, hacerme venir a la Federación y aquí agarrarme, sus argumentos fueron de que me fue mal en el partido, nada más. Mencioné que solo tuve un error y que la comisión lo avaló, comentan que la comisión informó que ya no me querían», comentó molesto el nacido en Huehuetán, Guerrero.

El silbante aprovechó el espacio para acusar a Brizio de ser el responsable de que su estadía en Liga MX fuese una pesadilla, empezando por los problemas de racismo que había vivido años atrás.

«Yo ya tengo pláticas con personas de FIFA que me dieron apoyo, me dijeron que si pasaba algo en contra de mí los contactara. Lo que están haciendo conmigo es un acto de racismo, desde que regrese al arbitraje nunca me dejaron en paz. Brizio (Arturo) fue a que me atacaran siempre», sostuvo.

Por último, Maganda acusó a los medios de comunicación, en especial a TUDN, quien es dueño de los derechos de transmisión del Toluca, de recordarle a la audiencia todos sus errores durante el partido, para entregar más motivos a su cese.

«Hay muchos árbitros que se han equivocado muchas veces y a mí por una decisión de un penal. Aquí hay algo más grave, hubo una campaña en mi contra. Se les habló a los comentaristas de televisión para que tiraran en contra durante el partido«, puntuaizó.

Adalid no va a dar su brazo a torcer, por lo que acudirá, en compañía de sus abogados, a la Femexfut el próximo 4 de febrero, para sentarse en una audiencia ante los representantes de la Comisión de Árbitros.

