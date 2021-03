Miguel Herrera habló a fondo de las lesiones de Gio Dos Santos

CIUDAD DE MÉXICO.- Para nada es un secreto que las lesiones son un mal muy recurrente en Giovani Dos Santos, jugador del América y exmiembro de la Selección Mexicana.

Miguel Herrera ha sido uno de los entrenadores que más sabe lo que es trabajar al lado de Gio, y en una charla con el youtuber Carlos Master Muñoz, habló del tema de las fatigas y dolencias del ‘10’.

«Giovani tiene una situación que… se lesiona. No lo tengo que explicar, su carrera es así. Se lesiona y es ‘me duele, me duele’, y de ahí no lo sacas. Termina un partido, el kinesiólogo me dice que está para jugar 60 minutos, al 57 empiezo a pensar en su cambio, al 61 salió, así lo llevé tres partidos y al cuarto me dice que tiene una molestia, de qué si lo manejo como me dicen, en la semana entrena dos días, los demás lo hacemos trotar y está lesionado, le duele el muslo, y se aventó tres partidos sin jugar porque le dolía el muslo. Si hubiera sido el ‘Chícharo’, así le hubieran quemado hasta las orejas, el ‘Chícharo’ hubiera jugado», señaló el ‘Piojo’.

“Las lesiones de Gio 2 Santos en América” Así lo dejó entrever Miguel Herrera 👇🏼 pic.twitter.com/EL7RCGT8bR — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) March 2, 2021

La plática entró en profundidad y Herrera recordó lo que le sucedió a Giovani en el Mundial de Brasil 2014, cuando México perdió contra Holanda en Octavos de Final.

El entrenador, comentó que el delantero no pudo continuar debido a unas ampollas que tenía en sus pies.

«Porque me dijo que tenía muy calientes los pies y no aguantaba las ampollas. Me preguntaste porqué, te contesté porqué. Vi a varios echarse agua en los zapatos y ahí le pregunté a Giovani: ‘¿qué tienes?’, ‘me están quemando los pies’.

«Le pregunté: ‘¿cuánto tiempo más iba a dar? y me dijo: ‘te aviso porque traigo unas ampollas’. Giovani es Giovani, a los cinco minutos me pidió su cambio», puntualizó.

