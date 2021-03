Govani Dos Santos desmintió revelación del ‘Piojo’

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que próximamente podríamos estar frente a una posible división de aconteceres referente a lo que sucedió con Giovani Dos Santos en aquél partido entre las selecciones de México y Holanda en los Octavos de Final del Mundial Brasil 2014.

Al escuchar el comentario de Herrera, quien lo señaló se haber abandonado el partido por unas ampollas, Giovani Dos Santos no se quedó callado y le respondió con un mensaje en sus redes sociales.

El delantero aseguró que en ningún momento quiso salir del cotejo y que si de él hubiese dependido, no lo hubiera hecho.

«En toda historia siempre hay dos versiones y ésta es la que yo viví en el partido ante Holanda del Mundial de Brasil 2014: Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría ninguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar. Si alguien duda de lo que digo, vea el video de aquel duelo y muéstreme dónde se me ve un gesto de dolor o que me dirijo a la banca para pedir el cambio, las imágenes hablan por sí solas.»

Insisto: aquel día quería terminar el partido y aunque hubiera tenido ampollas en los pies, orejas quemadas o me faltara el aliento, cosas que no ocurrieron, yo hubiera dado todo para estar los 90 minutos con mi selección», publicó el mayor de los Dos Santos.

Mensaje de Giovani Dos Santos. 👇 pic.twitter.com/w6ZuqQubSd — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) March 3, 2021

Fue en una charla con Carlos Master Muñoz en donde Miguel Herrera reveló lo complicado que fue trabajar con Gio, tanto en América, como en el Tri.

«Tiene esa situación de que se lesiona mucho, su carrera es así. Se lesiona y dice ‘me duele, me duele’, y de ahí no lo sacas. Termina un partido, el kinesiólogo me dice que está para jugar 60 minutos, al 57 pienso en su cambio, así lo tuve tres partidos y al cuarto me dice que tiene una molestia. Lo llevo como me dicen, entrena dos días, lo hacemos trotar y está lesionado. Entonces se aventó tres partidos sin jugar porque le dolía el muslo. Si hubiera sido el Chicharito, así le hubieran quemado las orejas, él te juega», fue lo dicho por el entrenador.

