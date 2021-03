¿Por qué Marisol rechazó casarse con ‘Canelo’?

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchos aún recuerdan el noviazgo que hubo entre Saúl Álvarez y Marisol González, pero hasta hoy, pocos sabían la razón que obstruyó que esta antigua pareja acudiera al altar.

Según contó la conductora en entrevista con Mara Patricia Castañeda, ella rechazó casarse con el ‘Canelo’ por el tema de las edades, incluso, recordó cuando le dijo que “no”, en plena entrega de anillo de compromiso.

“Duramos un año bien y después entre cortar y regresar. Siento que en ese momento los dos y las edades influyen, yo era medio intensa con él, los dos éramos muy celosos. Él en ese entonces me dio el anillo, lo ves y ya dices que es muy formal, me daba miedo porque él estaba creciendo, yo le llevaba cierta edad», recordó.

“Una vez de sorpresa me cayó aquí en México, estaba en mi departamento, tocó y llegó que si me quería casar con él. Guardo recuerdos muy bonitos de él y no era el momento”, añadió.

En aquél entonces, el boxeador tapatío, por más talentoso que fuera, apenas tenía apenas 19 años de edad y González ya contaba con 26.

