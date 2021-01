Arremete Miguel Herrera contra el americanismo

CIUDAD DE MÉXICO.- Si de por sí la relación entre Miguel Herrera y la afición del América no era buena, ahora lo será menos, ya que el propio ‘Piojo’ se encargó de lanzar una fuerte crítica contra el ente azulcrema, a quien acusó de decir muchas incoherencias.

«La gente dice: ‘Traigan a Messi, a Cristiano’. Ahí estaban jodie… todo el tiempo con que ‘Traigan a Vidal, vayan por Vidal’ y ni cuenta se dan, hablan puras mama…”, dijo Herrera al podcast ‘Sin Llorar’.

Además de eso, el entrenador mexicano afirmó que América difícilmente contratará a jugadores “de edad avanzada”, pues ni siquiera a sus ídolos reciben buenas despedidas.

«Si el América no deja que sus jugadores emblemáticos se retiren en su club, qué va a traer a un chileno de 35 años para retirarse en el futbol mexicano cobrando un chin… de dinero», añadió.

Por último, el hidalguense habló del popular hashtag “#FueraPiojo”, el cual considera es parte de la poca memoria de los aficionados.

«Hoy lo que me cag… más es que la gente no haga memoria, porque ahí están los números. El #FueraPiojo nace de la eLiga y yo ni siquiera estaba ahí, y luego el #FueraBaños… No ven los números, estamos no es números negros, renegros, no gastamos, le metimos dinero al club”, puntualizó.

