Niega Ordiales haberle bajado oferta a Hugo Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO.- El tema del Cruz Azul y su oferta hecha a Hugo Sánchez para que éste se convirtiera en su técnico (situación que falló) sigue dando de qué hablar, pues luego de que el ‘Macho’ argumentara haber sufrido una inexplicable rebaja salarial del 50 por cientos de un día para otro, Jaime Ordiales, Director Deportivo de la Máquina, descartó que las cosas hayan sucedido de tal forma, culpando incluso a Hugo de no haber entendido las negociaciones.

“Nunca (le bajó la oferta), porque ni lo haría, ni pasa por mi mente, se me haría algo que no va conmigo ni con una institución como Cruz Azul. O interpretó mal las cosas, o no sé por qué hizo esa aseveración.

Las negociaciones fueron con su representante y con el que vimos cada una de las situaciones contractuales, en algún momento platicando con él salió una cosita que tuvimos que no me gustaría ventilar pero se tuvo que dirimir con las autoridades de club, no les agradó pero no solo fue por esa la razón, cuando yo regresé, la llamada al otro día del club me dijeron que no íbamos a continuar con Hugo ni con nadie de un perfil alto, sino de un perfil identificado con la institución”, declaró Ordiales para ESPN.

Esto último explica el porqué Cruz Azul eligió a Juan Reynoso como nuevo timonel, pues además de ser un hombre identificado con los colores, aceptó los lineamientos de la directiva, considerando los golpes económicos que la pandemia ha dejado tras de sí.

