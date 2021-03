Amenazan de muerte al entrenador de Yildirim

TURQUÍA.- La forma en como perdió Avni Yildirim en contra de Saúl Álvarez el pasado sábado 27 de febrero en el Hard Rock Stadium, ha traído consigo un sinfín de polémica.

Pero lo más serio ha sucedido en Turquía, la tierra del apodado ‘Robot’; esto, referente a un supuesto fraude orquestado por Joel Díaz, su entrenador, a quien lo acusan de haber vendido la pelea.

«En los mensajes que tengo, de gente de Turquía, me señalan que me van a matar porque vendí a Yildirim, que en vez de mejorarlo lo empeoré, que todo lo que dije está peor», reveló el entrenador al periodista Ernesto Amador.

«Me dicen: ‘¿Cuánto te pagó Canelo para poner a nuestro peleador en esta posición? Tú eres mexicano, Canelo es mexicano y sabemos que te pagó unos millones dólares para poner a Yildirim en esa posición’«, agregó.

Joel asentó que deseaba que Yildirim se luciera ante Álvarez, pero al final lamentó lo difícil que la ha pasado su pugilista, quien ha pasado por días bastante difíciles.

«Yo no me vendo para que lastimen a un peleador, si el peleador gana y se ve bien yo gano y me veo bien. Me da pena, yo quería que mi peleador se luciera, que dijeran ‘hey, que pelea dio este cabrón y Joel lo entrenó’. Pero no es mi culpa de que el peleador no hiciera caso, porque no realizó nada de lo que trabajamos»; argumentó.

«Él no quiere regresar a su país, está muy apenado. Tras la pelea no dijo ninguna palabra, su mánager hablaba con él, yo le decía que dejara todo en el pasado. Estaba llorando en el baño, no contestaba nada. Siente que defraudó a su patria», comentó.

