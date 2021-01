Sorprende Jorge Campos con análisis de portería en el Mazatlán-Necaxa

CIUDAD DE MÉXICO.- Imperdible cátedra futbolística fue la que se aventó Jorge Campos anoche, durante la transmisión de TV Azteca en el partido Mazatlán-Necaxa.

El juego llamó la atención por varias razones, una de ellas por los cinco goles anotados, y otra, por la capacidad de análisis hecha por el comentarista acapulqueño, quien se echó un discurso a propósito del primer gol de los Cañoneros.

El tanto anotado por Fernando Aristeguieta tuvo mucha complicidad del portero rojiblanco, Luis Malagón, esto por no salir de su área chica de forma adecuada. Campos, recordando su antigua y exitosa etapa de portero, subrayó que no solo Malagón, sino muchos porteros no tienen la capacidad para salir con fiereza por culpa del mal trabajo realizado en Fuerzas Básicas.

“Yo creo que es un tema de fuerzas básicas. Yo le aprendí a Larios; tenía que ir a buscarlo y siempre me regañaba, también buscaba a Zelada… Increíblemente, hoy René Higuita y Gatti serían titulares indiscutibles, se los pelearían Manchester United, Real Madrid, Barcelona”, fue algo de lo dicho por Campos.

«Ustedes hablan de que Ochoa no sale, pero cuando lo tenía Carlos Reinoso vean las salidas que hacía, cómo cortaba centros… cuenta mucho la confianza que te da el técnico. Por un error o por un gol que te metan, ya te critican como si hubieras jugado toda una temporada mal y nadie te agradece por todos los centros que cortaste”, añadió.

Esta serie de comentarios dejó anonadados a David Medrano y Carlos Guerrero, quienes se dieron cuenta de lo ‘desaprovechado’ que Campos estaba dentro de la televisora de Ajusco.

