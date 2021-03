Acepta José Luis Higuera error en contratar a Oribe Peralta para Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.- El ex directivo de Chivas, José Luis Higuera aceptó que fue un error contratar en su momento a Oribe Peralta.

Higuera resaltó la calidad del ex futbolista de Santos como jugador y como persona pero aceptó que las necesidades apresuraron dicha decisión.

«Nos equivocamos, es un gran jugador, una gran persona y esto no quiero que se malentienda, pero como decisión deportiva fue mala; nos ganaron muchas necesidades, muchos temas que teníamos en ese momento»

«Habían muchas urgencias y nos ganó la prisa, cosa que no me había pasado antes; todas mis decisiones eran muy pensadas, tranquilas, y esa vez no, teníamos varias presiones y fue una decisión que no era para el modelo exitoso en Chivas”.

Por ultimo, Higuera señaló que los resultados del «Cepillo» como rojiblanco comprueban que esa decisión fue equivocada.

“Revisas el rendimiento y fue de las decisiones que no se debían tomar en Chivas”

