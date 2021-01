MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 28: Josecarlos Van Rankin #02 of Chivas gestures during the 12th round match between America and Chivas as part of the Torneo Apertura 2019 Liga MX at Azteca Stadium on September 28, 2019 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Josecarlos Van Rankin podría llegar a la MLS tras no entrar en planes de Chivas GUADALAJARA, Jalisco.- Josecarlos Van Rankin no seguiría en Chivas aunque surgió la información que Víctor Manuel Vucetich estaría analizando su permanencia de cara al Clausura 2021. De acuerdo con información de José María Garrido en el programa PQ Peloteros, la directiva rojiblanca está considerando la salida de Van Rankin a la MLS. El contrato que tiene Van Rankin actualmente con los tapatíos sería impagable y por dicho motivo la idea sería colocarlo en Estados Unidos.

