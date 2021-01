La reacción de aficionados de Cruz Azul tras la derrota de su equipo ante Santos Laguna

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras la derrota del Cruz Azul en la jornada 1 del Guardianes 2021 ante Santos Laguna, varios aficionados cementeros no pudieron ocultar su molestia en redes sociales.

Fue en Twitter donde fanáticos de la máquina dejaron en claro que hay varias situaciones por las que el equipo no está rindiendo como ellos lo esperan.

Aquí las reacciones en la nota:

I love seeing Cruz Azul fans cry. It’s my daily medicine, my weekly energy, my monthly inspiration and my yearly motivation. Their loss is the only reason i’m still alive, I was born to love and enjoy the failure that they have achieved😂😂😂

— Adolfo Castañeda (@Elfito93) January 11, 2021