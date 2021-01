Comentarista de El Chiringuito vivió incendio en plena transmisión en vivo

ESPAÑA.- La nueva normalidad ha hecho que en muchos trabajos el home office se haya convertido en algo más recurrente de lo común, por ejemplo en las mesas de debate de os diferentes programas deportivos

En España, uno muy popular es El Chiringuito, ahí participa el exárbitro Rafa Guerrero, quien a pocos segundos de entrar al aire, se vio afectado por un incidente con la chimenea de su hogar, cuyo fuego por poco se sale de control.

Resulta que al querer encender el fogón, Guerrero destapó un flamazo que le cobró factura a algunos de sus muebles, pero afortunadamente no pasó del susto.

«Casi se me prende fuego la casa. Se me han quemado las sillas, el cojín, el sofá, la alfombra… Lo he apagado con una pala, me ha salvado«, confeso Rafa al panel dirigido por Josep Pedrerol.

