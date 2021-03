Orbelin Pineda rompió el silencio sobre su futuro con Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Orbelin Pineda ha encendido las alarmas dentro de Cruz Azul luego de que tras estar mostrando un gran nivel, todavía no se ha anunciado la renovación de su contrato.

Pese a esto, el mediocampista mexicano aseguró que se encuentra enfocado en ganar el título de Liga MX con los cementeros y que su futuro depende de su representante.

‘’Bien, me siento tranquilo y contento. Sigo haciendo mi trabajo, tengo contrato y no estoy pensando más allá, estoy tratando de dar lo mejor de mí en la cancha, lo de mi contrato lo puede arreglar mi agente y yo voy por lo que vamos todos, que es el título de liga “

“Yo lo primero que pido es que me dejen tranquilo en la cancha, no sabemos si hay renovación o no, eso lo arregla la directiva con mi agente, yo hago lo que se hacer en la cancha y como siempre he dicho, estamos trabajando para lo más alto, para conseguir eso que tanto queremos” concluyó.

