Asegura Miguel Herrera estar alejado del ‘Cartel del Gol’

CIUDAD DE MÉXICO.- El extécnico del América, Miguel Herrera, alejó su imagen del supuesto caso de corrupción que se encuentra inmerso dentro del futbol mexicano a modo de un llamado ‘Cartel del Gol’, cuyo líder, Greg Taylor, hace compra-venta de jugadores a precios inflados e ilegales ante la FIFA.

En charla con ESPN, Herrera aseguró no conocer a Taylor, además de que es un profesional sin el apoyo de ningún promotor; esto a pesar de que su imagen aparece en el organigrama creado por Amir Ibrahim, periodista de ElQuintanaRoo.mx.

«Sinceramente, nunca he tenido promotor. Nunca me he manejado con promotores. Lo he expresado siempre. A (Greg) Taylor alguna vez lo saludé porque representaba a Raúl Jiménez. A Carlos Hurtado alguna vez nos vimos en un restaurante. Nunca más los he vuelto a ver», indicó.

Además, el reconocido entrenador tachó la investigación de ser ‘poco seria’ y que se ha hecho grande por los nombres que ahí muestra, como el del propio Herrera, Antonio Mohamed, José Manuel de la Torre y varios más.

«A Hurtado no lo veo como hace 20 años. A Taylor, desde esa fecha», sostuvo Herrera. «Soy gente de fútbol. Nunca me han manejado. Eso es una nota poco seria de un tipo que, su información se ha hecho más grande por los nombres que puso, que por la misma investigación», apuntó.

Dicha investigación periodística pretende mostrar el deshonesto accionar de un aproximado de tres redes de promotores que controlan a la mayoría del mercado de la Liga MX mediante la trasferencia de futbolistas.

