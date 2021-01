Enrique Bonilla es acusado de corrupción

MÉXICO.- Continúan saliendo más temas ligados a la corrupción en el futbol mexicano; no conforme con lo publicado por ElQuintanaRoo.mx, en donde se descubrió una red ilícita manejada por Greg Taylor, ahora sería el propio Enrique Bonilla autor de un nuevo manejo ilegal.

De acuerdo con el exjugador y hoy técnico uruguayo, Hugo Fernández, el antiguo Presidente de la Liga MX le habría pedido cierta cantidad de dinero en su inminente fichaje con el Club Veracruz, esto hace aproximadamente 10 años.

«Quiero comentar que no estoy dirigiendo a ningún equipo porque hace más o menos 10 años, Veracruz se interesó en mis servicios y el señor Enrique Bonilla me pidió un dinero para que yo pudiera hacerlo, no se lo quise dar porque no me gusta esa clase de gente, a partir de allí no me permitía dirigir”, dijo Fernández en su cuenta de Facebook.

Por otra parte, el ex técnico de Tigres, Puebla y Dorados aseguró que el propio Bonilla, al recibir respuesta negativa, acudió con los Tiburones y pidió que desistieran en fichar al mencionado estratega.

«Llamando al club que me quería contratar le decía a su directiva que no lo hiciera, no sé cómo tenía tanta fuerza si un equipo tenía esa intención. Me perjudicó en mi carrera y tengo gente que sabe que siempre que había un equipo que mostraba interés en mis servicios, él no lo permitía. Yo no tenía por qué darle dinero, además siempre me decía que él tenía que repartir con el señor Rocha Banda”, puntualizó.

