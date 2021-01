Avilés Hurtado no se arrepiente de haberle dicho que ‘no’ al América

MONTERREY.- El rendimiento de Avilés Hurtado con los Rayados ha ido claramente a la baja, torneo tras torneo. Y a pesar de todos los malos momentos que ha vivido en la Sultana, en donde es recordado por fallar ese penal en la Gran Final del Apertura 2017 ante Tigres, el atacante afirmó que fichar con el Monterrey fue una buena decisión, mejor aún que si hubiese elegido vestirse de azulcrema.

«Fichar por Rayados y no por el América fue la mejor decisión que pude tomar. Me siento agradecido por la oportunidad que me dio el club, me toca devolverles esa confianza», comentó en conferencia de prensa.

Además, el colombiano reveló que las claves que lo decantaron por pintarse de azul y blanco fue el proyecto que le fue presentado y que además Antonio Mohamed era el técnico en aquél entonces.

«El proyecto de Rayados me convenció, el factor principal fue que el Turco estuviera acá como entrenador. Estoy contento de estar aquí para hacer historia», reveló.

Curiosamente el próximo sábado, Monterrey y América chocarán en el Estado BBVA en un partido que significa mucho para Hurtado, pues siempre que se ve las caras con las Águilas, recuerda la oferta que dicho club le hizo cuando él militaba en Xolos de Tijuana.

