Juan Manuel Iturbe saldrá de Pumas al terminar el Guardianes 2021

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La directiva de Pumas le ha informado a Juan Manuel Iturbe que al terminar el Guardianes 2021, saldrá del cuadro universitario.

En entrevista exclusiva para el diario RÉCORD, el paraguayo dejó en claro que quiere ser un referente para los de la UNAM ya que está muy agradecido con la institución por todo lo que le dio.

“Sí, asimismo, yo quisiera convertirme en ese jugador importante que Pumas necesita. Espero que este semestre sea lo mejor y poder irme bien porque sinceramente Pumas a mi me dio mucho y quisiera darle también algo, por eso me predispuse a hacer todo lo mejor y para hacer algo lindo aquí en Pumas.’’

De igual forma, ‘’Iturbo’’ aclaró que se ha preparado de la mejor forma para poder estar en un buen nivel y así agradecer por estos tres años con los capitalinos.

“Me he preparado de la mejor manera, entrenando, haciendo lo que se debía hacer. Hasta ahora es así, ya me lo habían comunicado (la directiva) y creo que no va haber otra solución que cumplir mi contrato y ver qué me espera en un futuro, aunque hoy en día no es nada fácil y por eso quisiera irme de la mejor manera y poder hacer bien las cosas y demostrarme que yo sí puedo estar aquí. Y agradecer estos casi tres años que estuve en el club”

