Jeque qatarí negó saludo a árbitras del MDC

DOHA.- Polémica imagen la que se captó hace un par de días en la ceremonia de premiación del Mundial de Clubes, en donde estuvieron presentes los equipos de Bayern Múnich (campeón), Tigres (subcampeón) y Al-Ahly (tercer lugar).

Todos ellos recibieron su medalla correspondiente de manos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, además saludaron a las demás personalidades ahí presentes, como al jeque Joaan bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, presidente del Comité Olímpico de Qatar.

Los árbitros de la justa también tuvieron su reconocimiento, sin embargo, las silbantes brasileñas, Edina Alves Batista y Neuza Back fueron protagonistas de un momento bastante incómodo.

A pesar de haberse colgado su medalla, ninguna de ellas recibió el saludo del mandatario qatarí, quien previamente sí había estrechado su mano con todos los demás que desfilaron por el podium.

Alves y Back simplemente voltearon a ver con desconcierto a Joaan bin Hamad, quien ni siquiera les dirigió la mirada.

Recordemos que la cultura de aquél país tiene algunos detalles respecto al género femenino. La FIFA ha promovido que estas diferencias terminen de una vez, de hecho recientemente las mujeres ya pueden ingresar a los estadios en Qatar, sin embargo, aún hay algunas cosas que mejorar.

Sheikh snubs shake: Qatari royal refuses to acknowledge female officials with a fist bump during FIFA Club World Cup awards ceremony- pic.twitter.com/BmeebGjgVt

— Blanche Victoria (@tammytabby) February 12, 2021