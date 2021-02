Revela Ceci Santiago haber sufrido incomodidades en América

CIUDAD DE MÉXICO.- Los inicios para América Femenil no fueron del todo agradables, sobre todo para sus jugadoras, quienes al parecer habrían sufrido de ciertos detalles que hacían difícil trabajar con comodidad.

Cecilia Santiago, exjugadora de las Águilas, reveló en conferencia de prensa que las cosas respecto al equipo varonil no eran del todo equitativas, ya que eran relegadas a entrenar en los últimos horarios; además, a veces no podían entrar al comedor.

«En América sí me tocó batallar con algunas cosas, como que nos daban la última cancha en el último horario de entrenamiento o algunas reglas en el comedor, de que no podíamos entrar, ese tipo de cosas te desgastan y no están padres. No disfrutas de hacer tu trabajo«, manifestó la jugadora del PSV.

Por otra parte, la portera seleccionada dijo que los trabajadores del club no sabían cómo desempeñar sus labores con la cantidad tan grande de mujeres que había en Coapa.

«Al principio, cuando yo estaba en el América, había gente que no sabía cómo lidiar con tantas mujeres en el club, era así de ‘cómo, a dónde metemos a todas’… hubo mucho conflicto. Es cuestión de aprender y educar a toda la gente que trabaja en un club. Se han cometido errores, pero poco a poco los clubes están aprendiendo qué hacer y qué no hacer para que lleguen a lo más cercano a estar de un equipo varonil», puntualizó.

