Tomás Boy, decepcionado de Tigres

MAZATLÁN.- A pesar de haber sido una actuación histórica, no muchos estuvieron de acuerdo con la finalización del Mundial de Clubes para Tigres, pues aseguran que el equipo se guardó armas, por temor a recibir más goles del Bayern Múnich.

Eso mismo piensa Tomás Boy, figura histórica del club felino que en conferencia de prensa dejó en claro que no le agradó la forma en como el equipo regio sobrellevó la final.

“Cada quien puede opinar lo que le dé la gana, yo lo que creo es que Tigres tuvo una gran oportunidad en su vida de hacer algo diferente, y no sé si la opinión de Gignac sea correcta o no, es su percepción, yo vi en el partido, con todo respeto para la propuesta, yo no podría entrar a la cancha a perder honrosamente, ni siquiera preparar un partido para perder honrosamente”, aseguró.

El ‘Jefe’ también tuvo un recado especial para André-Pierre Gignac, a quien le cuestionó su función en el campo, en donde percibió que se perdió en media cancha.

“La mejor figura que tienen los Tigres en el terreno de juego jugó de mediocampista, no estuvo en la zona donde puede hacer daño, la única oportunidad que tuvo fue al minuto 2 que pudo hacer un remate que se fue a córner, no entendí esa parte”, añadió.

Al final, el entrenador del Mazatlán consideró que la participación de Tigres fue buena en términos generales, aunque volvió a subrayar sus insatisfacciones.

“Creo que la actuación es buena en general porque llegar a la Final ya tiene un mérito suficiente, jugar contra el mejor jugador del mundo en este momento dicho por todos, era una gran oportunidad para mostrar algo, un poquito más de ambición, pero la actuación en general es buena y ojalá que haya sido mejor, pero quién soy yo para juzgar esa parte”, puntualizó.

