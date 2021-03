‘He hecho lo doble que Canelo y no gano lo mismo’: Barby Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- En pleno mes de marzo, que es cuando la lucha contra los valores de la mujer cobra más resonancia. la boxeadora Mariana Juárez comentó las complicaciones que existen y con las que se ha topado por el simple hecho de ser mujer.

Incluso afirmó que ha hecho más que Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero que todo eso no ha sabido ser recocido debido a la desigualdad de género.

«He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje», dijo la ‘Barby’ a Publimetro.

Juárez agregó que no lleva una vida de lujos, sin embargo, nadie querría meterse con ella pues al mismo tiempo se estaría metiendo en una camisa de 20 varas.

«Pero bueno vivimos en Santa Úrsula Coapa, a un lado del Coloso de Santa Úrsula, y manejo un Hondita. Yo me cuido, no necesito guardaespaldas, no creo que alguien quiera meterse conmigo (risas)», añadió.

La ‘Barby’ ha conseguido tres títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo en las categorías mosca, supermosca y gallo.

