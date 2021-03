‘Ser cruzazulino, lo peor’: Álvaro Morales

CIUDAD DE MÉXICO.- Será difícil olvidar aquélla ceremonia de iniciación al americanismo que Ángel García Toraño le preparó a Álvaro Morales, después de que América le ganara la final del Apertura 2018 al Cruz Azul.

Morales, siendo de la Máquina, apostó que si ésta perdía se convertiría en Águila, cosa que sucedió.

Ahora, enfundado en los colores azulcremas, el polémico periodista sostuvo una charla con Miguel Herrera y afirmó, que haber sido cruzazulino fue una de las peores cosas que le pasó en su vida.

«Ser cruzazulino es una de las peores cosas que me ha pasado en la vida. Pero gracias a ti, a aquel América, gracias a Moisés Muñoz me hice americanista. Gracias a esa Final me fui al lado correcto», afirmó.

De hecho, Morales señaló que la emocionante final del Clausura 2013 entre Águilas y Celestes también colaboró para que su corazón se tiñera de crema.

«Gran culpa del por qué me volví americanista. Yo recuerdo todo tu lenguaje corporal y la pasión con la que estabas viviendo esa Final, que fue un impacto muy duro. Me dio lo que llaman el ‘Síndrome de Estocolmo’, me enamoré del agresor: el América», puntualizó.

