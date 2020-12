QUERETARO, MEXICO - SEPTEMBER 03: Alan Medina #7 of Toluca reacts during the 8th round match between Queretaro and Toluca as part of the Torneo Guard1anes 2020 Liga MX at La Corregidora Stadium on September 3, 2020 in Queretaro, Mexico. (Photo by Omar Martinez Martinez/Getty Images)

Chivas habría entorpecido negociaciones de Alan Medina y el América GUADALAJARA, Jalisco.- Aunque todo parecía indicar que el fichaje de Alan Medina por el América estaba prácticamente hecho, Chivas, acérrimo rival de las águilas han entorpecido su llegada a Coapa. De acuerdo con información del diario RÉCORD, Guadalajara tendría facilidades con la directiva del Toluca ya que recientemente los Diablos Rojos ficharon a José Juan Vázquez. Dentro del equipo azulcrema pensaban que llevaban ventaja por el pase de Haret Ortega, pero los choriceros no fueron solidarios y de momento Medina estaría más cerca de llegar a territorio tapatío.

