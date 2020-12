Eduardo Lopez (R) of Guadalajara vies for the ball with Ramiro Gonzalez of Atletico San Luis, during their Mexican Apertura tournament football match, at the Akron stadium, in Guadalajara, Jalisco State, Mexico, on August 15, 2020, during the COVID-19 coronavirus pandemic. (Photo by Ulises Ruiz / AFP) (Photo by ULISES RUIZ/AFP via Getty Images)

Eduardo López reveló que León tiene interés en sus servicios GUADALAJARA, Jalisco.- Pese a su polémica salida del Guadalajara, Eduardo López es del interés del actual campeón del futbol mexicano, el León. En entrevista exclusiva para Peloteros PQ, la ''Chofis'' dejó en claro que le avisaron que los panzas verdes están interesados en sus servicios. «No he hablado con nadie. Nada más por ahí me dijeron que hay interés, pero no he hablado con nadie. Simplemente hay que esperar y ojalá se pueda resolver esto pronto. Hay que esperar un par de días para ver a dónde podemos ir»

