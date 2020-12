‘Tenemos una deuda con nosotros mismos’: Ricardo Ferretti

ESTADOS UNIDOS.- La Liga de Campeones de la Concacaf 2020 está cerca de regresar, y en Tigres ya cuentan los días para enfrentar su partido de Vuelta de los Cuartos de Final ante el New York City, equipo al cual se imponen parcialmente 1-0.

El equipo felino ya se encuentra en Estados Unidos y listo para encerrarse en la burbuja de Orlando. Ricardo Ferretti, técnico del club, habló en videoconferencia y aceptó que tienen un gran pendiente con esta competición, la cual se les ha negado tres veces en los más recientes cuatro años.

“Ahora Alejandro Rodríguez está al frente y esperamos que con esta mentalidad suya todo cambie, los jugadores son conscientes, nosotros tenemos una deuda con nosotros mismos y vamos a buscar saldar esa deuda para beneficio de todos”, comentó el brasileño.

En la charla virtual también habló Guido Pizarro, contención titular de Tigres que relató la nueva experiencia que significará para ellos el resguardarse y jugar en una sola sede, misma que estará alejada de su casa, el Estadio Universitario.

“Sí, es una experiencia nueva y más allá de que no nos ha tocado hacerlo esto será una edición nueva donde todo lo anterior no cuenta. Tenemos la mentalidad de que tenemos que hacer las cosas bien en el campo, después cuando termine el partido, hay que seguir cuidándonos para lograr el objetivo e ir por más”, apuntó el argentino.

Finalmente, pero tocando el mismo tema, Ferretti aceptó que el no jugar en el ‘Volcán’ será difícil para ellos, por lo que buscarán una rápida adaptación a esta “nueva normalidad”.

“Pensamos que se iba a resolver esta situación de ida y vuelta (en diferentes estadios), pero no, la pandemia ha cambiado todo y hace que uno no se sienta a gusto, me hubiera querido jugar en el Universitario, pero los dirigentes han decidido de esta forma. Parece que tendremos dos partidos de visitante, será la primera vez que jugamos en esta cancha y no así nuestro rival, no es cosa definitiva, puede ser una pequeña ventaja y vamos a buscar la pronta adaptación”, concluyó.

Será mañana a las 21:30 horas cuando el partido dé inicio desde el Orlando City Stadium; la transmisión podrá seguirse desde las pantallas de Fox Sports.

Cargando...