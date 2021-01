La condición que el Racing le puso a Roger Martínez

AVELLANEDA.- En el futbol argentino salió un interesado en los servicios de Roger Martínez, se trata del Racing Club de Avellaneda, quien apenas en 2019 resultó campeón de liga.

Según el portal Mediotiempo, este conjunto pampero ya tuvo comunicación con el delantero colombiano y su gente, a quien advirtieron que si la oferta es de su interés, antes tendrá que estar consciente que para jugar del lado de La Academia, tendrá que bajarse el alto sueldo que percibe en las Águilas del América.

Esto último no sería del agrado de Roger, quien a pesar de estar registrado con los azulcremas, no entra en los planes de la directiva, quien no ve la hora para venderlo en este mismo mercado invernal.

Martínez se ha convertido en una auténtica piedra en el zapato para el América y su afición, entidad que exige su salida pronta en cada comunicado, imagen o noticia lanzada por el club capitalino

