Walter Montoya le hizo ojitos al Atlas

CIUDAD DE MÉXICO.- Más que consiente es como se encuentra Walter Montoya, futbolista propiedad del Cruz Azul que en entrevista para 90 Minutos aceptó ser un elemento que no cabe en el proyecto de la Máquina, comandada ahora por Juan Reynoso.

«Me entreno como siempre para no perder ritmo, vine con muchas ganas de quedarme, pero la dirigencia y el entrenador dijeron que no. Saber que no me voy a quedarme abre las puertas a que otros puedan preguntar por mí», dijo

Al enterarse que su paisano, Milton Caraglio, contaba con la misma suerte que lo llevó a ser transferido al Atlas, Montoya aprovechó para lanzarle un guiño a los Zorros, cuyo técnico, Diego Cocca, le es familiar.

«Tenemos buena relación con Milton, en Cruz Azul nos hicimos grandes amigos, y cuando llegue a México todavía estaba acá y pasó al Atlas a los pocos días. Está Diego Cocca de técnico que es otro argentino, así que ojalá se pueda», apuntó.

