Carlos Salcedo explotó contra el arbitraje de la Liga MX

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- El defensor de los Tigres, Carlos Salcedo externó su molestia con el arbitraje de la Liga MX y el criterio de los árbitros para determinar ciertas faltas.

Esto tras la tarjeta roja que recibió Javier Aquino ayer ante el Mazatlán FC en la jornada 11 del Guardianes 2021, ya que al ser expulsado al minuto 11, terminó por condicionar el encuentro.

El ex jugador de las Chivas comparó la entrada de Aquino ayer con una que recibió la jornada pasada ante el Puebla lamentando que el criterio fue distinto.

Ya basta @LigaBBVAMX esto no es de roja la semana pasada? La diferencia es que yo no me quede tirado. Increíble como los árbitros te condicionan a no poder jugar el verdadero FÚTBOL que es de contacto también. POCO MÁS DE CRITERIO. Hoy min 11 nos dejan con 10 hombres! pic.twitter.com/mm4clk0X3P

