Explota afición rayada con arbitraje tras derrota ante Cruz Azul

MONTERREY, Nuevo León.- La afición del Monterrey explotó contra el arbitraje mediante redes sociales tras la derrota de su equipo ante Cruz Azul en la jornada 11 del Guardianes 2021.

Luego de que en el gol de los cementeros hubo cierta controversia, sumado a una anotación anulada a Rogelio Funes Mori y un presunto penal no marcado, los fanáticos del cuadro albiazul manifestaron su inconformidad por la actuación del árbitro.

Aquí algunas reacciones:

Worst referee ever. He was in favor of Cruz Azul. Damn that referee.

— E. Duarte (@RayadoFan89) March 14, 2021