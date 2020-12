MEXICO CITY, MEXICO - DECEMBER 06: Santiago Giménez #29 of Cruz Azul reacts after the loss to Pumas during the semifinal second leg match between Pumas UNAM and Cruz Azul as part of the Torneo Guard1anes 2020 Liga MX at Olimpico Universitario Stadium on December 06, 2020 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Componen canción a Cruz Azul por las ‘’cruzazuleadas’’ CIUDAD DE MÉXICO, México.- Cruz Azul sigue dando de qué hablar por sus constantes ‘’cruzazuleadas’’ y ahora un vocalista de Calibre 50, Eden Muñoz, le compusó una canción a los cementeros por la fama que han tenido en los últimos años de perder partidos de manera increíble. Muñoz bautizó esta canción como »La cruzazulié contigo» y habla de las constantes desilusiones que ha causado la máquina en los últimos años.

Best free WordPress theme Cargando... Loading... Compartir Facebook

Twitter