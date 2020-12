Venezuela's Salomon Rondon celebrates after scoring against Chile during their closed-door 2022 FIFA World Cup South American qualifier football match at the Olympic Stadium in Caracas on November 17, 2020. (Photo by Miguel GUTIERREZ / POOL / AFP) (Photo by MIGUEL GUTIERREZ/POOL/AFP via Getty Images)

Salomón Rondón sería el reemplazo de Raúl Jiménez en el Wolverhampton CIUDAD DE MÉXICO, México.- La baja de Raúl Jiménez ha pesado en el Wolverhampton que de momento llevan dos derrotas desde la lesión del atacante azteca. De acuerdo con información del diario inglés The Sun, por este motivo, los Wolves estarían en la urgencia de contratar a un centro delantero para suplir al ex jugador del América y la prioridad sería el delantero venezolano, Salomón Rondón. Con 31 años de edad, Rondón actualmente milita en la Liga de China pero tuvo su paso en la Premier League con el Newcastle United y el West Brom.

