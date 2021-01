Esposa de Michael Phelps, con temor por la enfermedad del ex nadador

ESTADOS UNIDOS.- La vida no marcha de la mejor manera para Michael Phelps y su esposa, Nicole Phelps, quien ha tenido que lidiar con la depresión que azota a su marido prácticamente desde que éste se retiró de la natación en el año 2016, en los Juegos Olímpicos de Río.

“He tenido algunos altibajos aterradores. Esta enfermedad nunca desaparece. La historia ha sido siempre la misma: ‘Michael Phelps ha tenido depresión, la ha superado tras someterse a tratamiento, ha recogido un abanico de oros olímpicos en Río y ahora todo será perfecto’. Ojalá fuera cierto. Creer eso es caer en la ignorancia”, dijo Nicole al diario ‘Today’.

Se cree que esta enfermedad llegó a Phelps debido a la alta presión que éste tenía sobre su trabajo en las piscinas; la situación se ha tornado tan difícil que el atleta estadounidense estuvo cerca de quitarse la vida en un par de ocasiones.

“Solía pensar que podía arreglarlo, ser su terapeuta, lo que él necesita. Pero lo que he aprendido es que no puedes responsabilizarte por cómo se siente, no importa cuánto le quieras», indicó Nicole, quien la ha hecho de psicóloga en estos últimos años.

