Paul Aguilar pudo retirarse en León

CIUDAD DE MÉXICO.- Pasan las semanas y Paul Aguilar sigue sin encontrar acomodo en un equipo nacional o internacional, esto luego de ponerle punto final a su estancia en América, con quien jugó los últimos nueve años.

A pesar de su amplio currículum y capacidad de liderazgo, el defensa sigue en búsqueda de club, sin embargo, él mismo señaló que mantuvo pláticas con el actual Campeón, León, con quien finalmente no llegó a un acuerdo.

Además, el sinaloense destacó que hay chance de emigrar al futbol de los Estados Unidos, en donde no ve nada mal retirarse.

“Tuve acercamientos con León, pero tampoco pudimos llegar a un acuerdo. Me abrían las puertas y son situaciones que se dan. No vería con malos ojos retirarme en MLS. Mi familia es americana y me da un plus para poder retirarme en los Estados Unidos. Mi representante ha hablado con varios equipos y hay acercamientos con dos o tres, pero nada concreto y no tienen prisas, porque no saben cuándo iniciará el torneo”, dijo Aguilar a ESPN.

Paul se convirtió en todo un coleccionista de trofeos con América, con quien conquistó tres Ligas MX, dos Concachampions, una Copa MX y un Campeón de Campeones.

