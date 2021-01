Abre Fernando Navarro restaurante inclusivo

LEÓN.- Fernando Navarro, lateral titular del Club León, se mostró contento y satisfecho con la buena acción que realizó en los últimos días, justo al abrir un restaurante tipo inclusivo en la ciudad de León.

El establecimiento lleva por nombre ‘La Puerta Roja’, y la mayoría de sus empleados son personas con Síndrome de Down, quienes han recibido la gran oportunidad de entrar al mundo laboral.

“Un buen amigo mío me invitó y cuando me dijo a qué gente empleábamos, sin más le dije que sí. Además de ser un negocio es algo que le deja un poquito a la sociedad; mucha gente va y el encanto es por la experiencia que se vive porque con nosotros trabaja gente con discapacidad, la mayoría con Síndrome de Down, por medio de una fundación especialista en eso”, dijo el defensa al diario Récord.

‘Navarrito’ aseguró que todos los jóvenes trabajan bajo un contrato de dos turnos de entre tres y cuatro horas, además, el factor higiénico en estos tiempos de pandemia es algo garantizado.

“Están contratados bajo todas las medidas que se nos piden, tienen jornadas laborales entre tres y cuatro horas, por lo que hay dos turnos. Es increíble y me incluyo porque no había convivido con ellos y pensaba que sería complicado organizarlos, enseñarles, pero es totalmente falso. Son muy buenos trabajadores, muy ordenados, hacen las cosas al pie de la letra”, mencionó.

El futbolista agregó que los chicos solían darle la bienvenida a los clientes con abrazos muy cariñosos, sin embargo, esto ha sido pausado con la finalidad de mantener la sana distancia.

“Ellos tienen los sentimientos a flor de piel, y ahora con la pandemia tuvimos que indicarles ya no hacerlo porque a veces de bienvenida daban un abrazo, son gente muy cariñosa y es parte de la experiencia. “Son meseros, tratamos de hacer un menú en el que la gente hace su orden; las mesas están identificadas con colores o animales que es más fácil para ellos. Somos nuevos en esto y no ha ido bien con los chavos y con la gente que vive la experiencia y coma algo rico”, concluyó.

