Influyó ‘Tuca’ en decisión de Carlos González

MONTERREY.- Es oficial la llegada de Carlos González a Tigres, club que le concedió el deseo a su técnico, Ricardo Ferretti, y logró cerrar el fichaje del delantero paraguayo luego de semanas de negociaciones con Pumas.

En entrevista con Aldo Farías, González aceptó que el ‘Tuca’ influyó en su decisión de firmar con Tigres y que ya espera llegar a la Sultana del Norte para ser dirigido por el experimentado entrenador brasileño.

«Es un honor (ser dirigido por Ferretti), es una de las razones por las que tomo la decisión de llegar a Tigres, porque cuando un técnico te quiere es la satisfacción más grande para un jugador saber que eres querido por él, sabe cómo utilizarte y sabe sacarte el provecho«, dijo González.

‘Cocoliso’ además sintió haber dado un paso muy importante en su carrera y que el hecho de ser compañero de André-Pierre Gignac crea en el una gran motivación.

«Estoy dando un paso muy importante en mi carrera. Estoy en un equipo que seguramente me va exigir mucho y la exigencia me gusta. Motiva que voy a tener de compañeros a este tipo de futbolistas, como en este caso Gignac, sabiendo lo importante que es para Tigres, me visualizo jugando y creo que he trabajado duro para esto, no me da miedo de tomar esta decisión de dejar un equipo como Pumas y tomar este rumbo nuevo», puntualizó.

Carlos González dejó Pumas este jueves y miles de aficionados unamitas mostraron su agradecimiento con el nacido en Villarrica, quien se convirtió en un referente del equipo durante los últimos dos años.

