Gignac ‘celebró’ gol de Funes Mori al Liverpool

MONTERREY.- Todavía está presente la participación de Tigres en el Mundial de Clubes 2020, en donde se adjudicaron el subcampeonato en dicha competición realizada en Qatar.

Mucha afición mexicana hizo menos tal logro de los felinos, algo que no cayó bien en André-Pierre Gignac, estrella del club norteño.

No obstante, el francés reconoció que su reacción fue distinta cuando, por ejemplo, Rogelio Funes Mori le marcó al Liverpool en el Mundial de Clubes 2019 al cual asistió Rayados.

«Yo estaba delante de la tele en Zuazua, cuando Funes Mori metió el gol (a Liverpool) estaba muy contento con él. Yo no tengo problema en decirlo», manifestó.

‘Dedé’ también aceptó haberse equivocado en el tweet que emitió horas después de la final perdida ante los Bávaros, en donde se mostró decepcionado de la actitud de muchos fans mexicanos que deseaban ver fracasar a Tigres.

«No he generalizado, no me permitiría hablar mal de los mexicanos, mis hijos son mexicanos y para qué voy a criticar a un país que me ha recibido tan bien. Solamente era una crítica constructiva sobre el deporte, sobre cómo se comporta la afición mexicana cuando un club va al Mundial de Clubes, eso es todo», mencionó Gignac a TUDN.

«Nadie está pensando por mí. A veces la cago, hay que decirlo somos seres humanos, hemos cometido errores pero siempre hay que mejorar. El objetivo del club era hacer reaccionar a la gente un poco agresivo. A veces necesito sacar mis cosas”, consideró.

