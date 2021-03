‘’Le reclamé en inglés, a lo indio’’ Nahuel Guzmán reveló cómo le recriminó a Robert Lewandowski

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Nahuel Guzmán recordó lo que le dijo a Robert Lewandowski al terminar la final del Mundial de Clubes donde Tigres perdió 1-0 ante el Bayern Munich con un polémico gol donde varios aseguran que hubo mano del atacante polaco.

El cancerbero argentino, durante la premiación al cuadro alemán aseguró que fue con el ex Borussia Dortmund para recriminarle dicha acción.

“Yo estaba con bronca, tenía la sensación de que el gol de ellos había sido con la mano. El chico de los videos que trabaja en el club se me acerca y en el celular me muestra la cámara de atrás de arco y me dice ‘fue mano’.’’

“No me podía quedar con eso. Neuer me miró pensando que lo iba a saludar a él. Llego a Lewandowski y le tiro mis dos clases de inglés. ‘Congrat, le dije’. Y agregó: ‘Touch in your hand’, así, a lo indio. Y me responde: ‘¿In my hand? No, no’. Entonces le dije: ‘Bueno, dale, ya está, en la repetición se está viendo que sí’.’’

De igual forma, el »Patón» considera que esta situación le pudo haber afectado en que Manuel Neuer no quiso intercambiar jersey con él.

“Tenía que hacer algo. No sé si Lewandowski se lo habrá comentado a Neuer, porque ya en los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas y mi camiseta volvió. Mandó a decir que no cambiaba sus camisetas, no sé Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer”

