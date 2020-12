MONTERREY, MEXICO - OCTOBER 17: Ake Loba #10 of Monterrey looks on prior the 14th round match between Monterrey and Puebla as part of the Torneo Guard1anes 2020 Liga MX at BBVA Stadium on October 17, 2020 in Monterrey, Mexico. (Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)

Aké Loba estaría en la mira del Cruz Azul CIUDAD DE MÉXICO, México.- Cruz Azul comienza a planificar lo que será el Guardianes 2021 y una de las prioridades serían reforzar la defensa central y el ataque. De acuerdo con información del diario RÉCORD, Aké Loba y Unai Bilbao serían los dos principales candidatos para cubrir las zonas anteriormente mencionadas. Bilbao pertenece al Atlético de San Luis y se encuentra cedido al Necaxa, de momento no han podido integrarlo ya que lo buscan a préstamo. De igual forma, la máquina habría reactivado el interés en Loba ya que no pudo terminar por consolidarse como un titular indiscutible en el Monterrey.

