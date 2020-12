Miguel Herrera descartó posible llegada de Carlos Vela al América

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras la información que surgió que Carlos Vela estaría en la órbita del América, Miguel Herrera, entrenador de las águilas dejó en claro que no hay posibilidades que el ex Real Sociedad llegue al equipo.

El ‘’Piojo’’ confirmó que le encantaría volver a tener a Vela en un equipo pero no hay posibilidades de que llegue a Coapa.

“No hay posibilidad, me encantaría volver a contar con Carlos Vela en un equipo, pero es mentira. Carlos está muy contento con su club y sigue teniendo llamadas de Europa»

“Es muy remoto que pueda venir al América. Está muy contento en LA y por lo que he podido platicar con él, me dice que sigue teniendo ofertas de Europa, entonces si no quiere ir a Europa, difícilmente vendrá a México»

¡VELA IMPOSIBLE! 🥺 Miguel Herrera descartó totalmente que Carlos Vela llegue al América debido a las pretensiones salariales del jugador del LAFC. pic.twitter.com/AG6xIJWrbz — Zona FUT Oficial (@ZonaFUT1) December 18, 2020

Cargando...