No piensa Stefan Medina en salir de Rayados

MONTERREY.- Meses atrás se habló mucho de una posible salida de Stefan Medina, lateral titular de los Rayados que se encuentra haciendo pretemporada y que, en atención a medios, dejó en claro que está enfocado en Rayados y que no piensa salir del club a menos que a su puerta llegue algo verdaderamente interesante.

«Sé que hay demasiados rumores y al final lo único real es que en este momento yo tengo contrato con Monterrey, estoy muy feliz, muy contento con este proyecto, quiero seguir sumando, aportándole al equipo hasta donde tenga la posibilidad, hoy en día estoy concentrado cien por ciento en Monterrey, por supuesto tengo algunos sueños muy personales pero no sé cuándo se van a dar, eso ya no depende de mí», declaró el colombiano.

John Stefan aclaró que aún tiene contrato con La Pandilla y relató lo cómodo que se siente en la Sultana del Norte.

«Me queda un año de contrato, todavía no hemos tocado profundamente si vamos a renovar o no. En algún momento se me acercaron, me preguntaron cómo me sentía en el club, fui muy honesto, les dije que acá lo tengo todo. No quisiera jugar en otro equipo en México que no sea Monterrey, es un club que me dio la posibilidad de salir de mi país, formar una familia, ser campeón, acumular experiencia. Quiero seguir compitiendo en el más alto nivel”, puntualizó.

