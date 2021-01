El Inter Miami anunció que Phil Neville será su nuevo entrenador de cara a la temporada 2021.

Neville dejó su puesto en la selección femenil de Inglaterra para llegar al equipo de Florida a petición de su amigo y propietario del club, David Beckham.

Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF!

Former England Women’s National Team manager appointed as second head coach in Club history.https://t.co/hBHMH5Mmmj

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 18, 2021