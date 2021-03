Deneva Cagigas reportó hostigamiento sexual en su contra

CIUDAD DE MÉXICO.- Las futbolistas de la Liga MX siguen reportando lamentables hechos de acoso sexual, mismo que sufren día tras día.

El señalamiento más reciente lo hizo Deneva Cagigas, jugadora de Pumas que, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que ella y muchas de sus compañeras de profesión están cansadas de sufrir tan repugnante trato.

«Se les hace chistoso mandarnos fotos o videos o usarnos como un símbolo sexual y no está bien. Antes de ser futbolistas somos humanas y somos mujeres, merecemos respeto. Me gustaría que esta situación parara, que se pusiera un alto, que se nos escuche porque no es justo», señaló Deneva en una de sus historias.

Al ver esto, Pumas UNAM publicó un comunicado en donde condenó este tipo de comportamientos por parte de la sociedad, asimismo, aseguró que tomará cartas en el asunto.

El Club Universidad Nacional condena enérgicamente la violencia y el hostigamiento a través de cualquier medio hacia cualquier persona.#TodosSomosPumasMX #SoyDePumas pic.twitter.com/j6S35XJxNN — PUMAS (@PumasMX) March 18, 2021

El gremio varonil de los auriazules se unió a la protesta y Juan Pablo Vigón alzó la voz en favor de sus compañeras afectadas.

«Me duele porque es algo que les molesta, es algo que les cala y duele. Debemos de acabar con eso. Platicando con ellas me enseñaron mensajes, son cosas muy fuertes y asquerosas, yo le pido a la gente que las respete, son mujeres y se les debe tratar como tal con puro amor. Pido que paren con esos insultos que no dan risa y no son bonitos», destacó el centrocampista.

Jugadoras como Jana Gutiérrez y Mariana Cadena también han expresado su malestar, asegurando que han sufrido el mismo mal.

