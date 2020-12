Madre de María Fernanda arremete contra Joao Maleck

GUADALAJARA.- Los familiares de Alejandro Castro y María Fernanda Peña no quedaron satisfechos con la libertad que le fue otorgada a Joao Maleck, culpable de aquél accidente en donde la pareja de recién casados ya mencionada perdió la vida. El futbolista desembolsó una cantidad de 3 millones de pesos para recuperar su libertad, salió el pasado jueves y ahora tiene su mente puesta en regresar a las canchas.

Todo esto ha sido reprobado por Martha Álvarez-Ugena, mamá de María Fernanda que mediante un comunicado tundió a Maleck y a su grupo de abogados, a quienes describió como unos cínicos.

«Ya bastaaaa!! Ya rebasaron el límite del cinismo. Joao Maleck, ¿Cómo tienes el descaro de decir ante las cámaras que vas a ser un ejemplo para muchos? Yo no creo que un asesino cobarde, mentiroso y que no tuvo el valor para asumir la consecuencia de haber matado a dos personas por manejar en estado de ebriedad y rebasando los 188 km/h sea un ejemplo para nadie”, redactó la mujer.

De la misma forma, Álvarez-Ugena comunicó a Maleck que la única manera de reparar el daño hecho es regresando a su hija con vida.

«(Joao) Tienes el derecho de tener una segunda oportunidad ¿Y quién le va a dar una segunda oportunidad a mi hija María Fernanda? Regrésame a mi hija con vida, esa sería la única de reparar el daño. No como pretenden ustedes y su mierda de «justicia» otorgando un dinero sucio que no me hace falta (…) nunca la vida de mi hija va a tener precio», dijo la familiar.

El que Maleck haya salido libre no es solamente reprobado por los allegados a los fallecidos, sino por la gran mayoría de personas que han seguido de cerca el caso de este joven futbolista.

