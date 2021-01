Para Carlos Reinoso, es mejor Carlos González que André Pierre Gignac

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Carlos Reinoso, histórico ex jugador del América se deshizo en elogios hacia Carlos González, atacante de los Tigres.

El timonel chileno dejó en claro que el paraguayo es incluso mejor futbolista que André Pierre Gignac.

«Pumas vendía a González, porqué no llevarlo, ese es punta para el América, un chico que juega con una personalidad terrible.

«González antes de llegar a Necaxa jugaba en Chile, porqué no lo fueron a buscar allá. Dicen que Gignac es crack de la historia, pero para mi González es mejor y sé que me van a criticar’’ declaró para Fox Sports el ‘Maestro’.

Cargando...