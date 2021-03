‘No le dedico tiempo a Funes’: Gerardo Martino

MONTERREY.- Mucho se ha comentado que Rogelio unes Mori sería convocado a la Selección Nacional, una vez recibida su carta de naturalización.

Esto parece no preocuparle a Gerardo Martino, estratega del Tri, quien actualmente no piensa en el ‘Mellizo’ para un llamado.

“No depende de mí. Lo que trato de informarme es de los que tienen posibilidad de jugar en México. No le dedicó tiempo a Funes, es un excelente futbolista, pero no puedo gastar tiempo en un futbolista que no tiene condiciones legales para jugar con México. Cuando pueda ser lo consideraremos y tomaremos una decisión”.

“Yo miro a todos los futbolistas que están en la Liga MX. Si está en condición legal de estar, lo voy a considerar”, dijo el argentino a TUDN.

Por otra Marte, el ‘Tata’ avisó que no siempre convocará a los jugadores que mejor nivel personal están pasando, pues mucho dependerá del contexto en donde participan.

“Hemos convocado al Chucky siendo suplente y sin tener minutos en Nápoles, no estaba en el mejor momento”.

“Hay jugadores de jerarquía que tiene una competencia feroz y a veces el hecho de no jugar un determinado tiempo, hace que lo convoquemos igual. No siempre convocamos a los 23 o 24 futbolistas que mejor están. No todos están en el mejor momento, pero hay algunos que no pueden dejar de estar en la Selección”, puntualizó Martino.

