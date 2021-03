Preolímpico: Incompletos y sin material; mal arranque para Haití

JALISCO.- Es común ver como diversas selecciones de Concacaf sufren para encarar los diversos torneos de la confederación, en este caso, el Preolímpico no fue la excepción.

En su debut ante Honduras, la Selección Sub-23 de Haití tuvo que arrancar el juego con 10 hombres, con un defensa rifándose de portero y solo dos en la banca, luego de un retraso con las pruebas de Covid-19.

Los problemas comenzaron mucho, antes, ya que el combinado caribeño llegó tarde al Estadio Jalisco.

Una vez instalados en el inmueble, el portero tuvo que jugar con guantes que le fueron prestados por la escuadra catracha, esto según su técnico, Miguel Falero.

“No solo esperamos hasta el último minuto porque salieron del hotel tarde, le prestamos los guantes al arquero y más no podíamos hacer, no es culpa nuestra que no hayan hecho el papeleo pertinente”, reveló el estratega en rueda de prensa.

Para el segundo tiempo, Haití por fin pudo jugar completo y ahí fue en donde mostró cierta mejoría, pero no le alcanzó y Honduras terminó llevándose los tres puntos que le hicieron arrancar con el pie derecho su participación en el torneo.

“Es un rival que todo el partido pudo ser como el segundo tiempo, tuvieron un inconveniente y nosotros lo aprovechamos y seguro en sus juegos que siguen serán más poderosos”, dijo Falero.

