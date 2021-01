El motivo por el que Hugo Sánchez no llegó al Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Aunque todo parecía indicar que Hugo Sánchez se iba a convertir en el nuevo entrenador del Cruz Azul de cara al Clausura 2021, el ‘’Macho’’ finalmente no llegó al conjunto cementero.

De acuerdo con información de Paco Villa de TUDN, Sánchez habría puesto como requisito elegir en las transferencias de jugadores entre otras cuestiones y no aceptaba a nadie de casa en su cuerpo técnico.

Este motivo sumado a que exigía dos años de contrato mientras que la directiva presuntamente solo ofrecía seis meses fue por lo que el ex jugador del Real Madrid no se convirtió en nuevo timonel de la máquina.

Sobre Hugo Sánchez y su NO llegada al Cruz Azul, me dicen que quería meter mano en las transferencias, no solo elegir, y no aceptaba a nadie de casa en su cuerpo técnico.

Ha trascendido en algunos medios ya y eso me dicen mis fuentes.

A ver qué versión da el propio Hugo.

— Paco Villa (@Paco_Villa_) January 2, 2021