Marco van Basten criticó a Edson Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Marco van Basten, leyenda del Ajax se encargó de criticar a algunos futbolistas del cuadro holandes pese al gran momento que viven siendo líderes de la Eredivisie y recientemente haber clasificado a los octavos de final de la Europa League.

Van Basten habló en particular sobre Edson Álvarez, asegurando que es un tipo que no juega con facilidad en posesión.

«Ves que Rensch está en el lateral derecho, Timber en la derecha, en el centro, Gravenberch y Álvarez en el medio campo; no son los mejores futbolistas. Esos no son los jugadores del Ajax. Gravenberch no ha estado bien en los últimos partidos. tienes que lidiar con eso. Álvarez no es un chico que juegue con facilidad en posesión. Klaassen es un trabajador. Entonces no se hace avanzar la pelota con facilitad» declaró para Ziggo Sport.

