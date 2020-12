during the game Cruz Azul vs Puebla, corresponding to day 6 of the Torneo Clausura 2019 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on August 24, 2019.<br><br>durante el partido Cruz Azul vs Puebla, correspondiente a la jornada 6 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 24 de Agosto de 2019.

Milton Caraglio interesaría en la Liga MX y MLS CIUDAD DE MÉXICO, México.- Milton Caraglio estaría siendo el objetivo tanto de equipos de la Liga MX y la MLS. El atacante argentino no entraría en los planes del Cruz Azul para el Clausura 2021 y la prioridad del cuadro cementero sería su salida. De acuerdo con información del diario RÉCORD, existe un club de la primera división mexicana interesados en fichar a Caraglio y otro en la MLS.

